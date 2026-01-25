Ричмонд
Один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовым автомобилем на Урале

Есть погибший и трое пострадавших в ДТП на участке трассы М-5 «Урал».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Один человек погиб и трое пострадали в результате столкновения маршрутного автобуса и грузового автомобиля на участке трассы М-5 «Урал» (Москва — Челябинск). Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло в Ашинском районе Челябинской области. Предварительно, водитель маршрутного автобуса «Фольксваген» не выдержал достаточную безопасную дистанцию и столкнулся с грузовым автомобилем «Скания» на 1 589-м км дороги М-5 «Урал».

В сообщении отмечается, что в результате ДТП водитель маршрутного транспортного средства скончался на месте происшествия, еще трое пассажиров были доставлены в больницу.

На место происшествие вызвали следственно-оперативные группы и экстренные службы, также работают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее KP.RU назвал регионы с самым высоким уровнем смертности в ДТП в 2025 году. Наибольшее количество погибших в авариях зафиксировано в Туве и на Алтае.