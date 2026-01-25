Массовое ДТП заблокировало проезд на Тунгусской во Владивостоке

Во Владивостоке на улице Тунгусской произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии движение на участке полностью перекрыто.
На месте работают сотрудники полиции и скорой помощи, а также спасатели. Редакция ИА PrimaMedia выясняет подробности происшествия.
Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что в Артёмовской городской больнице № 1 находятся на лечении пострадавшая женщина и её несовершеннолетняя дочь после вчерашнего ДТП в Шкотовском районе. Работа оперативного штаба под руководством губернатора Приморского края продолжается.