Ричмонд
-8°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Массовое ДТП заблокировало проезд на Тунгусской во Владивостоке

На месте работают экстренные службы.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке на улице Тунгусской произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии движение на участке полностью перекрыто.

На месте работают сотрудники полиции и скорой помощи, а также спасатели. Редакция ИА PrimaMedia выясняет подробности происшествия.

Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что в Артёмовской городской больнице № 1 находятся на лечении пострадавшая женщина и её несовершеннолетняя дочь после вчерашнего ДТП в Шкотовском районе. Работа оперативного штаба под руководством губернатора Приморского края продолжается.