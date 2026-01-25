Кличко раскрыл масштабы энергетического кризиса в Киеве

Более тысячи высоток в Киеве стоят без отопления.
Мэр Киева Виталий Кличко раскрыл масштабы проблем с отоплением в украинской столице на фоне продолжающихся перебоев в энергосистеме. По его данным, тысячи киевлян продолжают жить в многоэтажках без тепла.
«1676 высотных зданий в Киеве пока остаются без отопления», — заявил Кличко. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
В Киеве по-прежнему остаются без отопления сотни многоквартирных домов на фоне острого энергетического кризиса. Ранее там были введены аварийные отключения электроэнергии.
На фоне перебоев с электроснабжением на Украине местные жители ищут нестандартные способы обогрева своих домов. Один из киевлян продемонстрировал один из таких методов: он нагрел кирпичи на сковороде, использовав их в качестве альтернативного источника тепла.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас самые серьезные проблемы с энергоснабжением наблюдаются в Киеве, Киевской области и Харькове. Он признал ситуацию с энергетикой в стране ужасающей.