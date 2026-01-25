Белгород подвергся самому массированному обстрелу, а ВСУ использовали HIMARS: карта ударов БПЛА на 25 января

В некоторых регионах есть повреждения.
За минувшую ночь дежурные силы ПВО обнаружили, перехватили и уничтожили 52 украинских беспилотника самолетного типа. Как сообщили в Минобороны, цели были уничтожены в воздушном пространстве нескольких регионов России. В частности, было сбито 18 дроноа над Брянской областью, 15 — над Краснодарским краем, девять — над Ростовской областью, четыре — над Орловской, три — Белгородской, три — над Астраханской. Карта атак беспилотников ВСУ — в материале URA.RU.
Условные обозначения.
Белгородская область.
Белгород подвергся самому массированному обстрелу, предположительно, из реактивных систем залпового огня HIMARS. Предварительно, пострадавших нет. Зафиксированы повреждения объектов энергетики, информация уточняется. На места происшествий выехали дежурные и оперативные службы. В результате обстрела загорелась хозяйственная постройка, пожар ликвидируется. Падение обломков также вызвало возгорание в одном из дворов города.
Курская область.
В Курской области за последние сутки было уничтожено 17 вражеских беспилотников различных типов. На протяжении ночи ВСУ 46 раз вели артиллерийский огонь по незаселенным районам. Также было зафиксировано два случая атак беспилотников, применявших сброс взрывных устройств. По предварительным данным, разрушений критической инфраструктуры, а также погибших и пострадавших в результате этих действий нет.
Орловская область.
В Орловской области были сбиты четыре беспилотных летательных аппарата. Разрушений и пострадавших не зафиксировано. На местах инцидентов продолжают работу сотрудники МЧС и представители правоохранительных органов.
Брянская область.
Также Украина предприняла целенаправленную комбинированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры в Брянской области. Расчетами подразделений ПВО были своевременно обнаружены и уничтожены 18 реактивных беспилотников, а также реактивные снаряды РСЗО HIMARS. Жертв и пострадавших нет.
В результате отражения атаки в Бежицком районе Брянска в двух одноэтажных жилых домах повреждены оконные стеклопакеты и фасадные конструкции. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Ростовская область.
В Ростовской области были уничтожены беспилотные аппараты в Миллеровском и Чертковском районах. По предварительной информации, пострадавших среди людей нет. В результате падения БПЛА повреждены частный жилой дом и автомобиль. Проживающая в доме семья временно размещена у соседей.
Беспилотная опасность.
В ряде регионов России ночью объявляли беспилотную опасность. Так, угроза атаки действовала в Воронежской, Брянской, Пензенской областях, а также в Ставропольском крае, Мордовии и Краснодарсом крае.
Ограничения в аэропортах.
В целях обеспечения безопасности полетов ночью и утром были введены временные ограничения на прием и отправление самолетов в нескольких аэропортах. Так, работу прекращади аэропорты Волгограда, Пензы, Нижнекамска, Казани и Чебоксар. В Краснодаре были введены дополнительные временные ограничения. Согласно действующему уведомлению NOTAM, аэродром Пашковский осуществляет прием регулярных рейсов в период с 09:00 до 19:00 по московскому времени.