Ричмонд
-8°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК завел дело из-за убийства мужчины на охотничьей базе под Саратовом

В Саратовской области возбуждено уголовное дело после гибели мужчины на охотничьей базе. Об этом в воскресенье, 25 января, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

В Саратовской области возбуждено уголовное дело после гибели мужчины на охотничьей базе. Об этом в воскресенье, 25 января, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

По версии следствия, подозреваемый выстрелил в знакомого из ружья, и тот скончался на месте. Ранее сообщалось, что погибший случайно стрелял в себя во время переворота снегохода, но эта версия не подтвердилась.

Следователи рассматривают, что мужчину мог убить подозреваемый. Сейчас проверяются мотивы, собираются доказательства и показания свидетелей.

Также решается вопрос об избрании меры пресечения для фигуранта, передает Telegram-канал следственного управления.

Ранее охотник в Ленинградской области выстрелил из ружья в машину, перепутав ее с лосем — пуля оказалась смертельной для пассажира автомобиля.

В ноябре 2024 года 52-летний Андрей Жбанов, занимающий пост начальника управления уголовного розыска по Иркутской области, также убил человека во время охоты.