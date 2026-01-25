СК завел дело из-за убийства мужчины на охотничьей базе под Саратовом

В Саратовской области возбуждено уголовное дело после гибели мужчины на охотничьей базе. Об этом в воскресенье, 25 января, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
По версии следствия, подозреваемый выстрелил в знакомого из ружья, и тот скончался на месте. Ранее сообщалось, что погибший случайно стрелял в себя во время переворота снегохода, но эта версия не подтвердилась.
Следователи рассматривают, что мужчину мог убить подозреваемый. Сейчас проверяются мотивы, собираются доказательства и показания свидетелей.
Также решается вопрос об избрании меры пресечения для фигуранта, передает Telegram-канал следственного управления.
Ранее охотник в Ленинградской области выстрелил из ружья в машину, перепутав ее с лосем — пуля оказалась смертельной для пассажира автомобиля.
В ноябре 2024 года 52-летний Андрей Жбанов, занимающий пост начальника управления уголовного розыска по Иркутской области, также убил человека во время охоты.