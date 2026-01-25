Под Новосибирском женщина получила травму головы из-за проходящей электрички

В Новосибирской области ЧП произошло на станции Черепаново. Там женщина подошла слишком близко к железнодорожным путям, и ее отбросило воздушным потоком от проходящего электропоезда. Об этом сообщили в пресс-службе Транспортной полиции Сибири.