Под Новосибирском женщина получила травму головы из-за проходящей электрички

Она близко подошла к рельсам, и проходящий электропоезд отбросил ее воздушным потоком.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области ЧП произошло на станции Черепаново. Там женщина подошла слишком близко к железнодорожным путям, и ее отбросило воздушным потоком от проходящего электропоезда. Об этом сообщили в пресс-службе Транспортной полиции Сибири.

— По предварительным данным, жительница Искитимского района переходила пути и остановилась в опасной близости к рельсам. Вихревым потоком от проходящего состава женщину отбросило в сторону, в результате она получила травму головы. Бригада скорой помощи доставила пострадавшую в больницу, — уточнили в пресс-службе.

Специалисты напоминают, что передвижение по железнодорожным путям и вдоль полотна на расстоянии менее пяти метров от крайнего рельса недопустимо.