Водитель автобуса спровоцировал страшное смертельное ДТП с фурой на трассе М-5

По предварительным данным, 25 января около 09:00 утра водитель автобуса Volkswagen 1982 года рождения, следовавший из Сатки в Уфу, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с попутным грузовым автомобилем Scania. В результате аварии водитель автобуса скончался на месте, а трое находившихся в салоне пассажира были доставлены в медицинское учреждение.