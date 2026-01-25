Водитель автобуса спровоцировал страшное смертельное ДТП с фурой на трассе М-5

Авария с участием автобуса. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Челябинской области.
По предварительным данным, 25 января около 09:00 утра водитель автобуса Volkswagen 1982 года рождения, следовавший из Сатки в Уфу, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с попутным грузовым автомобилем Scania. В результате аварии водитель автобуса скончался на месте, а трое находившихся в салоне пассажира были доставлены в медицинское учреждение.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа и экстренные службы. Для обеспечения бесперебойного движения транспорта на данном участке трассы организовано реверсивное движение. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
