Водитель автобуса спровоцировал страшное смертельное ДТП с фурой на трассе М-5

На федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области произошло серьёзное ДТП с участием маршрутного автобуса и грузовика. Об обстоятельствах аварии, в которой погиб человек, сообщает местная Госавтоинспекция.

Источник: Life.ru

Авария с участием автобуса. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Челябинской области.

По предварительным данным, 25 января около 09:00 утра водитель автобуса Volkswagen 1982 года рождения, следовавший из Сатки в Уфу, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с попутным грузовым автомобилем Scania. В результате аварии водитель автобуса скончался на месте, а трое находившихся в салоне пассажира были доставлены в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа и экстренные службы. Для обеспечения бесперебойного движения транспорта на данном участке трассы организовано реверсивное движение. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее Life.ru рассказывал, как три человека заживо сгорели в легковом автомобиле в ходе страшного ДТП с участием грузовика на трассе Элиста-Ремонтное-Зимовники. Выжить удалось лишь ребёнку 2022 года рождения, его доставили в больницу.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.