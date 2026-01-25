В Лабытнанги отремонтируют дом после пожара, в котором погиб человек

Горевший дом в Лабытнанги восстановят.
Горевший в Лабытнанги дом, где нашли тело погибшего мужчины, восстановят. Речь идет о двухэтажке на улице Дзержинского, 42. В доме 32 квартиры. Об этом сообщила глава Приуральского района Марина Трескова. Пожар случился днем 23 января 2026 года. Кроме погибшего есть еще три пострадавших.
Дом не был аварийным. «В результате происшествия пострадали несколько квартир в первом подъезде. Благодаря оперативной работе пожарных огонь не распространился дальше — второй подъезд не затронут. Тепло и электроснабжение в доме частично восстановлены. Будет подключено электричество на втором этаже первого подъезда. С понедельника управляющая компания приступает к восстановительным работам в первом подъезде: будут заменены входные двери и окна в пострадавших квартирах, а также отремонтированы помещения общего пользования», — рассказала глава района в своих соцсетях.
Пострадавшим предложили разместиться в гостинице. Также погорельцам должны предоставить выплаты из окружного бюджета и резервного фонда администрации. Размер выплат будет зависеть от ущерба в каждой конкретной квартире.