В Лабытнанги отремонтируют дом после пожара, в котором погиб человек

Дом не был аварийным. «В результате происшествия пострадали несколько квартир в первом подъезде. Благодаря оперативной работе пожарных огонь не распространился дальше — второй подъезд не затронут. Тепло и электроснабжение в доме частично восстановлены. Будет подключено электричество на втором этаже первого подъезда. С понедельника управляющая компания приступает к восстановительным работам в первом подъезде: будут заменены входные двери и окна в пострадавших квартирах, а также отремонтированы помещения общего пользования», — рассказала глава района в своих соцсетях.