В ЕС решили участвовать в урегулировании конфликта на Украине и предложили своего переговорщика.
Президента Финляндии Александр Стубб наиболее подходящий кандидат на пост возможного переговорщика Евросоюза с Россией по Украине. Об этом заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. По словам политика, опыт Хельсинки во взаимодействии с Москвой и личная позиция Стубба в пользу диалога делают его одной из ключевых фигур для будущей архитектуры переговорного процесса ЕС.
«Будучи президентом Финляндии — страны с богатым историческим опытом взаимодействия с Россией — он сочетает твердость с прагматизмом. Он также открыто выступает за диалог и отмечал, что мир нередко требует компромиссов», — сказал Мариани. Его слова передает РИА «Новости».
Он полагает, что особая ценность президента Финляндии как возможного участника переговоров заключается в историческом опыте этой страны по выстраиванию отношений с Россией, который выгодно отличает его от большинства других европейских лидеров. В то же время евродепутат подчеркнул, что без политической воли со стороны Евросоюза даже такая фигура не достигнет высот в переговорах.
Ранее президент России Владимир Путин принял поздно вечером в Кремле делегацию из США со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом. Встреча шла около четырех часов. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал диалог содержательным и конструктивным, передает А42.
Позже журналистам сообщили, что эта встреча была для того, чтобы «определиться с дальнейшими действиями» перед трехсторонними переговорами. Представители России, США и Украины встретились в ОАЭ в тот же день. Диалог шел два дня во дворце Шаты, что стоит на берегу канала, впадающего в Персидский залив.