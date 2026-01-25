СК сообщил подробности аферы с похищением подростка в Красноярске

По данным следствия, 14-летний подросток ушел из дома в Красноярске вечером в четверг, его сопровождал неизвестный человек. С заявлением о пропаже мальчика в полицию обратился его отец. Также сообщалось, что из сейфов было украдено около 3 миллионов рублей. В пятницу вечером подросток был найден в арендованной квартире вместе с девушкой, которая приехала из Сургута. В субботу в СК РФ сообщили, что против нее возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), суд арестовал её на 1 месяц и 27 суток.