СК сообщил подробности аферы с похищением подростка в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 25 янв — РИА Новости. Подозреваемая в афере с похищением подростка в Красноярске взяла себе 30 тысяч рублей из украденных денег его отца, всего из сейфов было похищено более 2,5 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.

Источник: РИА Новости

«Она взяла себе 30 тысяч 65 рублей, всего забрали из сейфов более 2,5 миллиона рублей, точную сумму устанавливают, остальное она отдала курьеру», — сказал собеседник агентства.

По данным следствия, 14-летний подросток ушел из дома в Красноярске вечером в четверг, его сопровождал неизвестный человек. С заявлением о пропаже мальчика в полицию обратился его отец. Также сообщалось, что из сейфов было украдено около 3 миллионов рублей. В пятницу вечером подросток был найден в арендованной квартире вместе с девушкой, которая приехала из Сургута. В субботу в СК РФ сообщили, что против нее возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), суд арестовал её на 1 месяц и 27 суток.