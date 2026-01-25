Авария на теплотрассе в Ульяновске оставила без тепла и горячей воды десятки домов

По данным мэрии, порыв случился на трубопроводе по адресу улица Карла Либкнехта, 12. На месте завершается откачка воды из теплотрассы, а ремонтные работы координирует лично глава города Александр Болдакин. Сложности добавляет и то, что в регионе сейчас очень холодно: по прогнозу МЧС, до 28 января там ожидаются морозы до −33°C.