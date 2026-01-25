Ричмонд
-8°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авария на теплотрассе в Ульяновске оставила без тепла и горячей воды десятки домов

В Ульяновске произошла авария на тепловой сети, в результате которой отключены отопление и горячее водоснабжение в 21 многоквартирном доме. Об инциденте сообщила администрация города в своем Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«В центре Ульяновска устраняют повреждение теплосети. Приостановлена подача тепла и [горячего водоснабжения] в 21 многоквартирный дом в границах улиц Карла Либкнехта, Минаева и 12 Сентября», — говорится в официальном уведомлении.

По данным мэрии, порыв случился на трубопроводе по адресу улица Карла Либкнехта, 12. На месте завершается откачка воды из теплотрассы, а ремонтные работы координирует лично глава города Александр Болдакин. Сложности добавляет и то, что в регионе сейчас очень холодно: по прогнозу МЧС, до 28 января там ожидаются морозы до −33°C.

Ранее Life.ru рассказывал, что в результате атаки украинской армии в Белгороде приостановили работу повысительной насосной станции. Из-за этой вынужденной меры целый район города остался без отопления. Аварийные бригады прибыли на место довольно быстро.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.