Авария на теплотрассе в Ульяновске оставила без тепла и горячей воды десятки домов

«В центре Ульяновска устраняют повреждение теплосети. Приостановлена подача тепла и [горячего водоснабжения] в 21 многоквартирный дом в границах улиц Карла Либкнехта, Минаева и 12 Сентября», — говорится в официальном уведомлении.
По данным мэрии, порыв случился на трубопроводе по адресу улица Карла Либкнехта, 12. На месте завершается откачка воды из теплотрассы, а ремонтные работы координирует лично глава города Александр Болдакин. Сложности добавляет и то, что в регионе сейчас очень холодно: по прогнозу МЧС, до 28 января там ожидаются морозы до −33°C.
Ранее Life.ru рассказывал, что в результате атаки украинской армии в Белгороде приостановили работу повысительной насосной станции. Из-за этой вынужденной меры целый район города остался без отопления. Аварийные бригады прибыли на место довольно быстро.
