В Салехарде горела квартира в новом доме

В Салехарде случился пожар в новом доме по адресу Республики 106. Сообщение о возгорании поступило к спасателям 25 января в 10:14. Огонь был виден на восьмом этаже, сообщают в МЧС ЯНАО.

В новом доме Салехарда случился пожар.

«В результате разведки помещений огнеборцами были эвакуированы девять человек, два человека эвакуировались самостоятельно», — рассказали в спасательном ведомстве.

В 11:17 спасатели ликвидировали пожар. Погибших и пострадавших нет. Причина пока устанавливается. Дом введен в эксплуатацию в конце 2024 года.

На фото видно, как пострадала квартира на 8 этаже На фото видно, как пострадала квартира на 8 этаже.