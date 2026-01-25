Появились кадры спасения женщины с ребенком из тонущей в Махачкале машины

На кадрах видно, как трое мужчин забрались на перекладину над водой и один из них, лежа на животе, схватил ребенка, которого передавал водитель из окна тонущей машины. Держа ребенка, мужчина сам чуть не упал вниз — его подстраховали находящийся рядом горожанин и проплывающее под ними авто.