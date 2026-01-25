Ричмонд
Появились кадры спасения женщины с ребенком из тонущей в Махачкале машины

В дагестанском поселке Семендер местные жители спасли упавших на автомобиле в канал с водой женщину и ребенка.

Источник: Аргументы и факты

В Махачкале горожане спасли женщину с ребенком, легковой автомобиль с которыми упал в водный канал и стал плыть по течению. В соцсетях и мессенджерах появилось соответствующее видео.

На кадрах видно, как трое мужчин забрались на перекладину над водой и один из них, лежа на животе, схватил ребенка, которого передавал водитель из окна тонущей машины. Держа ребенка, мужчина сам чуть не упал вниз — его подстраховали находящийся рядом горожанин и проплывающее под ними авто.

В публикациях уточняется, что мать тоже была благополучно спасена.

Случилось все, как рассказывается в постах, на канале имени Октябрьской революции во входящем в горокруг Махачкала поселке Семендер.

«Ребенка и его мать удалось спасти благодаря оперативным действиям Ассадулы Магомедова — воспитанника школы Абдулманапа Нурмагомедова», — отмечается в публикациях.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке три автомобиля с рыбаками провалились под лед. Людям удалось спастись, однако один человек был на грани гибели, так как его вытащили из машины прямо перед тем, как она погрузилась в воду.