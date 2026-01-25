Двухлетняя девочка получила ожог от удара током в ТРЦ в Кокшетау

Что произошло
По словам матери, украшение стояло в открытой зоне, где свободно ходят посетители, включая детей, без каких-либо ограждений, предупреждающих знаков или защиты. Ребенок прикоснулся к декорации ладошкой и получил сильный удар током.
В результате у малышки диагностировали ожог ладони 3 степени. Девочку срочно госпитализировали в детскую областную больницу. Сейчас она проходит интенсивное лечение.
Что сказали в полиции
В полиции Акмолинской области сообщили, что все собранные материалы переданы по подведомственности в Управление по чрезвычайным ситуациям для дальнейшей проверки.
«Данный факт зарегистрирован в Управлении полиции», — добавили в пресс-службе.
Дети и шок
