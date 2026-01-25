Ричмонд
Двухлетняя девочка получила ожог от удара током в ТРЦ в Кокшетау

В торговом центре в Кокшетау 22 декабря 2025 года двухлетняя девочка Айсана получила удар электрическим током от новогодней декорации на первом этаже. Врачи выявили у нее ожог третьей степени. О происшествии рассказала ее мама в социальных сетях.

Источник: Курсив

Что произошло

По словам матери, украшение стояло в открытой зоне, где свободно ходят посетители, включая детей, без каких-либо ограждений, предупреждающих знаков или защиты. Ребенок прикоснулся к декорации ладошкой и получил сильный удар током.

В результате у малышки диагностировали ожог ладони 3 степени. Девочку срочно госпитализировали в детскую областную больницу. Сейчас она проходит интенсивное лечение.

Что сказали в полиции

В полиции Акмолинской области сообщили, что все собранные материалы переданы по подведомственности в Управление по чрезвычайным ситуациям для дальнейшей проверки.

«Данный факт зарегистрирован в Управлении полиции», — добавили в пресс-службе.

Дети и шок

В Шалкаре Актюбинской области 10-летнего мальчика ударило током после контакта с фонарным столбом.