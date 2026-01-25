Двухлетняя девочка получила ожог от удара током в ТРЦ в Кокшетау

В торговом центре в Кокшетау 22 декабря 2025 года двухлетняя девочка Айсана получила удар электрическим током от новогодней декорации на первом этаже. Врачи выявили у нее ожог третьей степени. О происшествии рассказала ее мама в социальных сетях.