Срок службы разрушившихся в Мурманской области опор ЛЭП превышает 40 лет

«Установлено, что 23 января с 04:00 до 15:00 мск на расстоянии примерно 7 км от Мурманска в направлении Североморска-3 произошло разрушение пяти промежуточных одноцепных на оттяжках опор ЛЭП. Две опоры функционировали с 1966 года, еще две — с 1982 года, одна — с 1988 года. Срок эксплуатации опор составляет 40 лет, после чего каждые 5 лет ЛЭП и опоры ЛЭП подвергаются техническому освидетельствованию. Сроки и качество проведенных освидетельствований проверяются следственным путем», — сказано в сообщении.
Также сообщается, что следственная группа осматривает место происшествия с участием специалистов-взрывотехников и специалистов в области энергетики. Изъяты смывы и вырезы с объектов электрооборудования. В ходе визуального осмотра признаков какого-либо внешнего воздействия третьих лиц на опоры ЛЭП не установлено.
В помещениях сетевой организации изъята техническая документация, содержащая сведения об обслуживании и содержании ЛЭП, а также лицах, ответственных за их безопасную эксплуатацию.
Назначен комплекс судебных экспертиз. Продолжаются допросы должностных лиц сетевой организации, в том числе допрошен директор регионального филиала. Расследование уголовного дела продолжается.
23 января в Мурманской области произошло обрушение пяти опор ЛЭП, в Мурманске и Североморске стали наблюдаться массовые отключения электроэнергии. В городах ввели ограничения потребления. Следственные органы Мурманской области возбудили уголовное дело о халатности по факту массовых отключений.