Срок службы разрушившихся в Мурманской области опор ЛЭП превышает 40 лет

«Установлено, что 23 января с 04:00 до 15:00 мск на расстоянии примерно 7 км от Мурманска в направлении Североморска-3 произошло разрушение пяти промежуточных одноцепных на оттяжках опор ЛЭП. Две опоры функционировали с 1966 года, еще две — с 1982 года, одна — с 1988 года. Срок эксплуатации опор составляет 40 лет, после чего каждые 5 лет ЛЭП и опоры ЛЭП подвергаются техническому освидетельствованию. Сроки и качество проведенных освидетельствований проверяются следственным путем», — сказано в сообщении.