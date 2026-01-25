Гладков рассказал о ночном массированном обстреле Белгорода

«Повреждены объекты энергетики и девять автомобилей. Кроме того, сотрудники МЧС ликвидировали возгорание хозпостройки на территории частного домовладения», — написал он в Telegram-канале.
Накануне вечером ВСУ обстреляли город, предположительно, с помощью РСЗО HIMARS. По предварительным данным, пострадавших нет. В этот же день противник нанес удар по скорой, направлявшейся к тяжелобольному пациенту, в Херсонской области. Вся бригада из трех человек погибла.
Атаки произошли во время переговоров по безопасности представителей Москвы, Вашингтона и Киева в Абу-Даби. Они были закрытыми и касались нерешенных вопросов мирного плана США. Как подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова, таким образом Украина показала свою реальную позицию по вопросу мирного урегулирования.