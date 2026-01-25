Гладков рассказал о ночном массированном обстреле Белгорода

Накануне вечером ВСУ обстреляли город, предположительно, с помощью РСЗО HIMARS. По предварительным данным, пострадавших нет. В этот же день противник нанес удар по скорой, направлявшейся к тяжелобольному пациенту, в Херсонской области. Вся бригада из трех человек погибла.