Убийство после ДТП: в Шымкенте задержали еще троих подозреваемых

О задержании сообщил адвокат Талгат Есимов.
«Сотрудниками Департамента полиции города Шымкент задержаны еще трое подозреваемых по факту убийства Василия Колесникова. Они скрывались в Тулькубаском районе Туркестанской области», — написал адвокат.
В Шымкенте задержали еще троих подозреваемых по делу об убийстве после ДТП, сообщает Zakon.kz.
