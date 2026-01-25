Ричмонд
-8°
ледяной дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Убийство после ДТП: в Шымкенте задержали еще троих подозреваемых

В Шымкенте задержали еще троих подозреваемых по делу об убийстве после ДТП, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

О задержании сообщил адвокат Талгат Есимов.

«Сотрудниками Департамента полиции города Шымкент задержаны еще трое подозреваемых по факту убийства Василия Колесникова. Они скрывались в Тулькубаском районе Туркестанской области», — написал адвокат.