В Перми погиб человек во время ночного пожара в ангаре

Человек погиб при ночном пожаре в Мотовилихинском районе Перми, сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.
Сообщение о пожаре поступило в ведомство в 00:06 25 января. Горел один из металлических ангаров на улице Пановой в Мотовилихе. На место выехал 41 пожарный и 11 спецмашин.
В 00:29 пожар локализовали, но окончательно ликвидировать горение удалось лишь в 02:23. Площадь пожара составила 1200 квадратных метров. В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что в результате ЧП погиб человек.
О причинах пожара пока не сообщается: их выясняют специалисты ведомства.