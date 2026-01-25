Ричмонд
В Перми погиб человек во время ночного пожара в ангаре

Площадь составила 1200 квадратных метров.

Человек погиб при ночном пожаре в Мотовилихинском районе Перми, сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре поступило в ведомство в 00:06 25 января. Горел один из металлических ангаров на улице Пановой в Мотовилихе. На место выехал 41 пожарный и 11 спецмашин.

В 00:29 пожар локализовали, но окончательно ликвидировать горение удалось лишь в 02:23. Площадь пожара составила 1200 квадратных метров. В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что в результате ЧП погиб человек.

О причинах пожара пока не сообщается: их выясняют специалисты ведомства.