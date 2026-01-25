Защита обжалует арест владельца рухнувшего ТЦ в Новосибирске

Адвокат отметил, что необходимость ареста Сергея Туркова отсутствовала, поскольку тот не собирался никуда скрываться. Узнав об обрушении ТЦ, он, бросив все дела, приехал на место происшествия, предлагал пригнать технику для разбора завалов. МЧС включило его в штаб по ликвидации последствий ЧП. Кроме того, по словам защитника, его доверитель предоставил следствию всю интересующую документацию по зданию, отдал телефон, компьютер, назвал пароли к ним. В день трагедии коммерсант связался с потерпевшими и родственниками погибшего, оказал им финансовую помощь, рассказал адвокат.