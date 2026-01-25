Уровень воды в реке Афипс на Кубани дошел до опасных значений

Уровень воды в реках также поднялся и в других муниципалитетах. В Горячем Ключе повышен уровень воды в реках Каверзе, Псекупс и Чепси. По состоянию на вечер 24 января поднялись, но не достигли неблагоприятных отметок реки в Сочи, в Апшеронском и Белореченском районах.