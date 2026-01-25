Уровень воды в реке Афипс на Кубани дошел до опасных значений

Утром 25 января уровень воды в реке Афипс в Краснодарском крае дошел до отметки «Опасное явление». Хотя еще вечером 24 января он находился на неблагоприятной отметке. Об этом рассказал глава Северского района Алексей Чеверев.
Все службы экстренного реагирования находятся в режим повышенной готовности. За рекой следят как при помощи датчиков, так и во время обхода, добавил чиновник. Мониторинг велся всю ночь.
Уровень воды в реках также поднялся и в других муниципалитетах. В Горячем Ключе повышен уровень воды в реках Каверзе, Псекупс и Чепси. По состоянию на вечер 24 января поднялись, но не достигли неблагоприятных отметок реки в Сочи, в Апшеронском и Белореченском районах.
К вечеру 24 января спал уровень воды в реках Геленджика, Новороссийска, Туапсинского, Крымского и Абинского районов.
А днем 24 января сложная ситуация складывалась в Новороссийске. После сильных снегопадов и активного таяния снега несколько районов города оказались подтоплены. Особенно острой была обстановка в хуторе Горном и селе Мысхако. По сообщению властей города, уровень воды в руслах рек поднялся. Пришлось их оперативно чистить.
Подтоплены были дороги во внутригородских районах, в Цемдолине, Глебовском и Кирилловке.
При этом глава города Андрей Кравченко отмечал, что угрозы подтопления со стороны Неберджаевского водохранилища не было.
Ранее «Югополис» сообщал, что в течение двух дней, 24 и 25 января, в Краснодарском крае прогнозируют сильные осадки — дождь, мокрый снег и снег. В Гидрометцентре назвали ситуацию опасной. Такая же погода будет и в Ставропольском крае.