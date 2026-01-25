В Волгограде иномарка врезалась в столб, трое в больнице

Инцидент случился рано утром в Ворошиловском районе города. Около 04:30 часов водитель «Митсубиси», двигаясь по улице Рабоче-Крестьянской напротив дома № 52 «г» внезапно выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. По предварительной информации, он не справился с управлением, что и привело к столкновению с бетонным столбом ЛЭП.