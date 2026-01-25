В Волгограде иномарка врезалась в столб, трое в больнице

В Волгограде произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека. Автомобиль «Митсубиси Аутлендер» под управлением 26-летнего водителя врезался в опору линии электропередач. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Инцидент случился рано утром в Ворошиловском районе города. Около 04:30 часов водитель «Митсубиси», двигаясь по улице Рабоче-Крестьянской напротив дома № 52 «г» внезапно выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. По предварительной информации, он не справился с управлением, что и привело к столкновению с бетонным столбом ЛЭП.
Удар был такой силы, что пассажиры иномарки получили травмы. Все трое пострадавших доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.
Сейчас правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту этого ДТП. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, чтобы установить полную картину аварии и степень вины водителя. Водителям Волгоградской области напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения и внимательности за рулем, особенно в темное время суток.