Петербургский девятиклассник выстрелил из травматики в лицо пассажиру в автобусе

Подростка задержали полицейские в Пушкине сразу после инцидента.

Источник: Piter.TV

В городе Пушкин Пушкинского района Санкт-Петербурга произошёл серьёзный инцидент в общественном транспорте. 16-летний ученик 9 класса, по предварительным данным, выстрелил из травматического оружия в лицо 59-летнему пассажиру во время конфликта в салоне автобуса. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Сообщение о драке в салоне автобуса маршрута № 188 на остановке «Саперная» поступило в полицию 24 января около 08:38 от водителя транспортного средства.

Прибывший наряд патрульно-постовой службы задержал подозреваемого подростка на месте происшествия. У него было изъято пусковое устройство (травматический пистолет). Пострадавший пассажир обратился в медицинское учреждение, где ему была оказана помощь. Его состояние удовлетворительное, лечение продолжается в амбулаторном порядке.

По факту произошедшего следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ («Хулиганство, совершённое с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.