Петербургский девятиклассник выстрелил из травматики в лицо пассажиру в автобусе

В городе Пушкин Пушкинского района Санкт-Петербурга произошёл серьёзный инцидент в общественном транспорте. 16-летний ученик 9 класса, по предварительным данным, выстрелил из травматического оружия в лицо 59-летнему пассажиру во время конфликта в салоне автобуса. Об этом сообщили в правоохранительных органах.