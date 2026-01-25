Петербургский девятиклассник выстрелил из травматики в лицо пассажиру в автобусе

В городе Пушкин Пушкинского района Санкт-Петербурга произошёл серьёзный инцидент в общественном транспорте. 16-летний ученик 9 класса, по предварительным данным, выстрелил из травматического оружия в лицо 59-летнему пассажиру во время конфликта в салоне автобуса. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
Сообщение о драке в салоне автобуса маршрута № 188 на остановке «Саперная» поступило в полицию 24 января около 08:38 от водителя транспортного средства.
Прибывший наряд патрульно-постовой службы задержал подозреваемого подростка на месте происшествия. У него было изъято пусковое устройство (травматический пистолет). Пострадавший пассажир обратился в медицинское учреждение, где ему была оказана помощь. Его состояние удовлетворительное, лечение продолжается в амбулаторном порядке.
По факту произошедшего следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ («Хулиганство, совершённое с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.