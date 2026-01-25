Ричмонд
-8°
ледяной дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Севастополе собака напала на ребенка — дело в прокуратуре

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв — РИА Новости Крым. В Севастополе школьник получил травмы из-за нападения безнадзорной собаки, по данному факту открыта проверка, сообщили в воскресенье в пресс-служба прокуратуры города.

Источник: РИА "Новости"

Прокуратура Гагаринского района города Севастополя организовала проверку по сведениям, опубликованным в социальных сетях, о нападении собаки на ребенка.

«21 января на улице Тульской в городе Севастополе школьника укусила одна из двух собак, которых часто замечают местные жители в этом районе. Мальчик получил травмы кистей рук и запястья, в связи с чем ему потребовалась медицинская помощь», — привели в пресс-службе информацию из соцсетей, проверку которой предстоит провести надзорному ведомству.

Уточняется, что прокуратура даст оценку исполнению законодательства об ответственном обращении с животными. По ее итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.