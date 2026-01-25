В Севастополе собака напала на ребенка — дело в прокуратуре

«21 января на улице Тульской в городе Севастополе школьника укусила одна из двух собак, которых часто замечают местные жители в этом районе. Мальчик получил травмы кистей рук и запястья, в связи с чем ему потребовалась медицинская помощь», — привели в пресс-службе информацию из соцсетей, проверку которой предстоит провести надзорному ведомству.