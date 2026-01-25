Ричмонд
В Стамбуле задержали подозреваемых после убийства гражданки Узбекистана

ТАШКЕНТ/АНКАРА, 25 янв — РИА Новости. Двое граждан Узбекистана задержаны в Стамбуле по подозрению в убийстве 37-летней соотечественницы, ее обезглавленное тело было обнаружено в мусорном контейнере, сообщает узбекистанское консульство в этом турецком городе.

Источник: AP Photo / Burhan Ozbilici

Ранее газета Sabah сообщила, что обезглавленное тело 37-летней гражданки Узбекистана, завёрнутое в простыню, было обнаружено в мусорном контейнере в стамбульском районе Шишли.

«По данному факту задержаны двое граждан Республики Узбекистан. Они были арестованы при попытке скрыться из Турции в Грузию авиарейсом», — говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале генконсульства.

В диппредставительстве подтвердили, что погибшая является гражданкой Узбекистана.

Дипломаты установили контакт с членами семьи погибшей, им оказывается необходимая консульско-правовая помощь. Ход расследования данного инцидента взят консульством под контроль, добавили в диппредставительстве.

По данным газеты Hürriyet, после обнаружения тела сотрудники турецкого Управления по расследованию убийств в координации с разведывательными подразделениями установили, что убийство совершил гражданин Узбекистана, состоявший в близких отношениях с погибшей. Ещё один подозреваемый, как предполагает следствие, оказывал ему содействие.

Согласно сообщению Hürriyet, после анализа сотен записей с камер видеонаблюдения полиция установила маршрут передвижения подозреваемых и выяснила, что они направились в аэропорт Стамбула с намерением покинуть страну. В результате многочасовой операции оба были задержаны до вылёта, расследование продолжается.