В Стамбуле задержали подозреваемых после убийства гражданки Узбекистана

По данным газеты Hürriyet, после обнаружения тела сотрудники турецкого Управления по расследованию убийств в координации с разведывательными подразделениями установили, что убийство совершил гражданин Узбекистана, состоявший в близких отношениях с погибшей. Ещё один подозреваемый, как предполагает следствие, оказывал ему содействие.