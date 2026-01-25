Ричмонд
В Пермском крае пропала 39-летняя женщина с тату в виде бабочки

Мария Наволоцкая ушла из дома в Березниках 22 января и не вернулась.

Источник: Соцсети

39-летняя Мария Наволоцкая пропала в Березниках 22 января, написали в сообществе «ЧП Березники» во «ВКонтакте».

Как рассказала сайту perm.aif.ru одна из организаторов розыска, 25 января они намерены подать заявление в полицию, кроме того, дочь пропавшей уже обратилась за помощью в один из работающих в Прикамье поисковых отрядов.

Мария Наволоцкая ушла из дома по адресу Свердлова, 136 в Березниках около 19:00 22 января и до сих пор не вернулась. В соцсети она не заходила, её телефон не в сети.

Приметы пропавшей: рост около 180 сантиметров, худощавое телосложение, глаза серо-голубые (меняют цвет на зелёный), тёмно-русые волосы, крашеные в белый. На правой руке татуировка в виде бабочки. В день пропажи Мария была одета в синюю куртку и белую шапку, при себе у неё была небольшая прозрачная сумка с розовой окантовкой.

Всех, кто что-то знает о местонахождении Марии или видел её, просят сообщить об этом её родным по телефонам 8−919−457−43−20 или 8−912−59−69−170.