В Пермском крае пропала 39-летняя женщина с тату в виде бабочки

Приметы пропавшей: рост около 180 сантиметров, худощавое телосложение, глаза серо-голубые (меняют цвет на зелёный), тёмно-русые волосы, крашеные в белый. На правой руке татуировка в виде бабочки. В день пропажи Мария была одета в синюю куртку и белую шапку, при себе у неё была небольшая прозрачная сумка с розовой окантовкой.