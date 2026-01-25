Под видом сотрудников ДПС: в Ташкенте раскрыли необычную схему сбыта наркотиков

По данным следствия, злоумышленники организовали канал поставки наркотиков из Ферганской долины в Ташкент с помощью курьеров на автомобилях. Чтобы не вызывать подозрений при передвижении по столице, они приобрели служебную форму сотрудников органов внутренних дел и представлялись правоохранителями.