Под видом сотрудников ДПС: в Ташкенте раскрыли необычную схему сбыта наркотиков

По данным следствия, злоумышленники организовали канал поставки наркотиков из Ферганской долины в Ташкент с помощью курьеров на автомобилях. Чтобы не вызывать подозрений при передвижении по столице, они приобрели служебную форму сотрудников органов внутренних дел и представлялись правоохранителями.
Автомобиль, которым пользовались подозреваемые, был оборудован специальными проблесковыми маячками, громкоговорителем, а также устройством, позволяющим скрывать государственный регистрационный номер. По версии следствия, это позволяло им беспрепятственно перевозить наркотики по городу.
В ходе обыска арендованного жилья в Мирабадском районе правоохранители обнаружили крупную партию сильнодействующих препаратов и наркотических веществ. Также были изъяты рулоны скотча, полиэтиленовые упаковки и самодельные приспособления, заранее подготовленные для фасовки и последующего сбыта запрещённых веществ.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 273 Уголовного кодекса — незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами и психотропными веществами с целью сбыта. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, следственные действия продолжаются.
Участникам преступной группы грозит наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до двадцати лет.