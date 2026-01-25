Ричмонд
Под видом сотрудников ДПС: в Ташкенте раскрыли необычную схему сбыта наркотиков

Vaib.uz (новости Узбекистана. 25 января). Правоохранительные органы Ташкента пресекли деятельность преступной группировки, придумавшей весьма нетривиальный способ распространения наркотиков. Трое мужчин решили продавать запрещённые вещества, маскируясь под сотрудников дорожно-патрульной службы.

Источник: Vaib.Uz

По данным следствия, злоумышленники организовали канал поставки наркотиков из Ферганской долины в Ташкент с помощью курьеров на автомобилях. Чтобы не вызывать подозрений при передвижении по столице, они приобрели служебную форму сотрудников органов внутренних дел и представлялись правоохранителями.

Автомобиль, которым пользовались подозреваемые, был оборудован специальными проблесковыми маячками, громкоговорителем, а также устройством, позволяющим скрывать государственный регистрационный номер. По версии следствия, это позволяло им беспрепятственно перевозить наркотики по городу.

В ходе обыска арендованного жилья в Мирабадском районе правоохранители обнаружили крупную партию сильнодействующих препаратов и наркотических веществ. Также были изъяты рулоны скотча, полиэтиленовые упаковки и самодельные приспособления, заранее подготовленные для фасовки и последующего сбыта запрещённых веществ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 273 Уголовного кодекса — незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами и психотропными веществами с целью сбыта. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, следственные действия продолжаются.

Участникам преступной группы грозит наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до двадцати лет.