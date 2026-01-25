Разборки в больнице: в Сурхандарьинской области задержали членов уличной банды Alfa

Как сообщили правоохранительные органы, инцидент произошёл в Сурхандарьинской области. Нападение устроили участники уличной группировки, называвшей себя Alfa. В её состав входили шесть человек, занимающихся единоборствами и являющихся уроженцами Денауского района. По данным правоохранителей, группа специализировалась на уличных конфликтах и силовом давлении.
В начале января злоумышленники, действуя сообща, прибыли в отделение скорой медицинской помощи Денауского района. Поводом стало дорожно-транспортное происшествие между автомобилями Skoda и Kia. Поскольку автомобилем Skoda управлял их знакомый, мужчины пришли якобы узнать о его состоянии, а на самом деле — с целью оказать физическое давление на водителя Kia, участвовавшего в аварии.
На территории медучреждения они без каких-либо причин устроили конфликт. Администрация больницы потребовала соблюдать общественный порядок, однако, несмотря на разъяснения и предупреждения, группа оказала активное сопротивление.
Игнорируя требования общественного порядка, нападавшие нарушили покой пациентов и медицинского персонала, подняли шум и избили врача и потерпевшего, причинив им телесные повреждения.
Подозреваемые были задержаны, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 277 Уголовного кодекса, ведутся следственные действия.
Правоохранительные органы призывают граждан, пострадавших от действий данной преступной группы, обращаться в органы внутренних дел или звонить по короткому номеру 102. Конфиденциальность гарантируется.