Разборки в больнице: в Сурхандарьинской области задержали членов уличной банды Alfa

Vaib.uz (новости Узбекистана. 25 января). На днях в социальных сетях распространилось видео, снятое в одной из больниц Узбекистана. На кадрах видно, как в медицинское учреждение приезжает группа мужчин спортивного телосложения и устраивает там так называемые «разборки». В результате были избиты два человека, в том числе врач. После этого нападавшие спокойно покинули место происшествия. Видео вызвало широкий общественный резонанс.