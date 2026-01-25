Многотонный БелАЗ скатился с горки и врезался в грузовик: видео обсуждают в соцсетях

Пользователи отмечают, что инцидент произошёл 22 января на одном из месторождений в Узбекистане. При этом официальных комментариев от профильных ведомств или компаний по данному происшествию на момент публикации не поступало.
Многие комментаторы обращают внимание на то, что в этой ситуации, к счастью, под колёса самосвала не попал легковой автомобиль. В противном случае последствия могли бы быть куда более трагичными — такую машину БелАЗ смял бы, вероятно, даже не заметив.
Подробности случившегося, а также информация о возможных пострадавших и причинах инцидента пока неизвестны.