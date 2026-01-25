Астанчанка «одолжила» свой счет неизвестному и попала под уголовную статью

Как сообщает медиапортал МВД, владелица ИП, являющаяся жительницей Астаны, стала фигуранткой уголовного дела за дропперство.
По данным следствия, в 2025 году жительница региона решила приобрести квадроцикл через один из интернет-магазинов. Стороны договорились о покупке стоимостью 680 тысяч тенге. После перевода денежных средств на указанный счет «продавец» перестал выходить на связь.
Осознав, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась с заявлением в полицию.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили владельца счета, на который были перечислены деньги. Ею оказалась жительница Астаны — владелица продуктового магазина, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.
Как пояснила подозреваемая, ранее к ней обратился неизвестный мужчина и предложил за вознаграждение использовать ее банковский счет для перевода денежных средств. Не придав значения возможным последствиям, женщина согласилась. После поступления денег она оставила себе определенный процент, обналичила средства и передала их третьему лицу", — говорится в сообщении МВД.
В итоге по данному факту в отношении предпринимательницы возбуждено уголовное дело. Досудебное расследование продолжается.
В МВД напомнили, что с 2025 года дропперство официально отнесено к уголовно наказуемым деяниям.
«Предоставление своего банковского счета, карты или реквизитов третьим лицам — даже “временно”, “по просьбе” или “за вознаграждение” — влечет уголовную ответственность. Современные технические возможности позволяют в кратчайшие сроки устанавливать владельцев счетов, используемых в преступных схемах.
Участие в подобных действиях, даже без прямого умысла на мошенничество, может повлечь серьезные правовые последствия", — напомнили казахстанцам.
Правоохранительные органы призвали граждан соблюдать меры финансовой безопасности и при получении подозрительных предложений незамедлительно обращаться в полицию.