Сотрудник салона сотовой связи в Ленобласти списал 200 тысяч рублей со счета пенсионера

19-летний сотрудник салона сотовой связи из Подпорожья воспользовался доверчивостью пожилого клиента и списал у него со счета чуть более 200 тысяч рублей. Деньги таяли в течение месяца: с 23 декабря по 23 января, пока 77-летний пенсионер не заметил пропажу. Тогда мужчина обратился в полицию. Со слов дедушки, он подходил за помощью к менеджеру салона сотовой связи на проспекте Ленина, но, видимо, вместо получения стандартной абонентской услуги его обхитрили.
— 24 января в 21:00 у дома 32 на Свирской улице оперативники уголовного розыска задержали по горячим следам 19-летнего работника салона, куда ранее обращался пенсионер. Оказалось, что молодой человек получил банковские карты клиента и списал с них деньги, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
По факту кражи возбудили уголовное дело — по третьей части статьи 158 УК РФ. Теперь менеджеру грозит до шести лет лишения свободы.