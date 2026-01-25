Сотрудник салона сотовой связи в Ленобласти списал 200 тысяч рублей со счета пенсионера

19-летний сотрудник салона сотовой связи из Подпорожья воспользовался доверчивостью пожилого клиента и списал у него со счета чуть более 200 тысяч рублей. Деньги таяли в течение месяца: с 23 декабря по 23 января, пока 77-летний пенсионер не заметил пропажу. Тогда мужчина обратился в полицию. Со слов дедушки, он подходил за помощью к менеджеру салона сотовой связи на проспекте Ленина, но, видимо, вместо получения стандартной абонентской услуги его обхитрили.