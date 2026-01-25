Ричмонд
В МЧС сообщили о срочной эвакуации пострадавшего альпиниста в горах Алматы

25 января 2026 года в горах Алматы спасатели провели срочную эвакуацию пострадавшего альпиниста. На пике Мынжылкы (высота 3630 метров над уровнем моря) 59-летний мужчина получил серьезную травму ноги и не смог самостоятельно спуститься.

Источник: Курсив

Что произошло

Сообщение в МЧС поступило ночью и на место сразу выехали дежурный экипаж спасателей и реанимобиль Центра медицины катастроф.

«Спасатели в кратчайшие сроки добрались до района пика Мынжылкы, оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и организовали его безопасную эвакуацию», — пояснили в пресс-службе.

Смертельные лавины

Ранее министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана ответило на запрос Курсива о трагедиях в горах Алматы. За 2023−2025 годы от схода снежных лавин погибли 5 человек и двое получили травмы. Все случаи произошли в бассейне реки Малой Алматинки, в основном с лыжниками, которые заходили в лавиноопасные зоны.

Чтобы хоть как-то защитить туристов, власти предпринимают серьезные меры. При штормовом предупреждении на дорогах выставляют блокпосты и никого не пропускают.

Самые рискованные и одновременно самые популярные места — это бассейны рек Большая и Малая Алматинка. Здесь сосредоточены главные туристические тропы, горнолыжные спуски и маршруты выходного дня. Только в этих двух долинах зафиксировано 165 лавиносборов.