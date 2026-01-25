В МЧС сообщили о срочной эвакуации пострадавшего альпиниста в горах Алматы

Ранее министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана ответило на запрос Курсива о трагедиях в горах Алматы. За 2023−2025 годы от схода снежных лавин погибли 5 человек и двое получили травмы. Все случаи произошли в бассейне реки Малой Алматинки, в основном с лыжниками, которые заходили в лавиноопасные зоны.