В Москве арестовали мужчину, рисовавшего маркером на стене в метро

«Согласно протоколу об административном правонарушении…, находясь в общественном месте на эскалаторе станции метро “Бауманская”, …рисовал черным маркером надписи и волнистые линии на стене, где расположен эскалатор, действуя умышлено, на замечания граждан не реагировал», — сказано в документах.