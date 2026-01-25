Ричмонд
В Москве арестовали мужчину, рисовавшего маркером на стене в метро

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Московский суд на десять суток арестовал мужчину, рисовавшего маркером на стене в метро на станции «Бауманская», указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«Согласно протоколу об административном правонарушении…, находясь в общественном месте на эскалаторе станции метро “Бауманская”, …рисовал черным маркером надписи и волнистые линии на стене, где расположен эскалатор, действуя умышлено, на замечания граждан не реагировал», — сказано в документах.

Сообщается, что мужчина, являющийся самозанятым, ранее уже привлекался к административной ответственности.

Вину в судебном заседании он признал, подтвердив обстоятельства, изложенные в протоколе об административном правонарушении и письменных пояснениях.

Суд 12 января вынес постановление об административном аресте на десять суток.