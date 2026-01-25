За сутки в Иркутском и Ангарском округах на пожарах погибли два человека

За сутки в Иркутской области на пожарах погибли два человека. Первый пожар произошел утром в одноэтажном брусковом доме в заимке Якимовке Ангарского городского округа. Огонь полностью уничтожил дом и баню, обрушилась кровля. Из помещения самостоятельно вышел один человек.
— Спасатели нашли на полу в бане 78-погибшего мужчину. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём при курении, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
А в СНТ «Поляна» Иркутского округа пожар произошел из-за аварийного режима работы электросети. На момент прибытия сотрудников МЧС дом был полностью в огне, его покинул мужчина 1960 года рождения. Пострадавшего с ожогами доставили в больницу. Тем временем на кровати в доме лежала погибшая женщина 1969 года рождения.