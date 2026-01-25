За сутки в Иркутском и Ангарском округах на пожарах погибли два человека

А в СНТ «Поляна» Иркутского округа пожар произошел из-за аварийного режима работы электросети. На момент прибытия сотрудников МЧС дом был полностью в огне, его покинул мужчина 1960 года рождения. Пострадавшего с ожогами доставили в больницу. Тем временем на кровати в доме лежала погибшая женщина 1969 года рождения.