Ричмонд
-8°
ледяной дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге пропала 14-летняя школьница

В столице Урала сутки ищут пропавшую 14-летнюю девочку.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге пропала 14-летняя девочка Елизавета Горулева. Информацию об этом опубликовала в своей группе общественная организация по поиску пропавших «Прорыв». Девочка пропала в субботу, 24 января в Кировском районе города.

— На момент пропажи была одета: пуховик черного цвета, кофта худи с капюшоном черного цвета, спортивные штаны черного цвета, кроссовки белого цвета, — сообщают в поисковом отряде «Прорыв».

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, участники поискового отряда просят позвонить в полицию по, но номерам: +7 (343) 356−42−02, либо 112, 102. Также можно позвонить на горячую линию поискового отряда: 8−900−044−02−20.