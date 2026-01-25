В Екатеринбурге пропала 14-летняя школьница

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, участники поискового отряда просят позвонить в полицию по, но номерам: +7 (343) 356−42−02 , либо 112, 102. Также можно позвонить на горячую линию поискового отряда: 8−900−044−02−20.