В Екатеринбурге пропала 14-летняя школьница

В Екатеринбурге пропала 14-летняя девочка Елизавета Горулева. Информацию об этом опубликовала в своей группе общественная организация по поиску пропавших «Прорыв». Девочка пропала в субботу, 24 января в Кировском районе города.
— На момент пропажи была одета: пуховик черного цвета, кофта худи с капюшоном черного цвета, спортивные штаны черного цвета, кроссовки белого цвета, — сообщают в поисковом отряде «Прорыв».
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, участники поискового отряда просят позвонить в полицию по, но номерам: