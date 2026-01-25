Силы ПВО за сутки сбили 31 снаряд HIMARS и 68 беспилотников ВСУ

В ходе отражения ночной воздушной атаки силами ПВО в Краснодарском крае были уничтожены 15 дронов, направленных в сторону региона. Падение обломков одного из них в Северском районе повредило высоковольтную линию электропередачи, в результате чего без света остался поселок Черноморский.