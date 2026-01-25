В Казани скончался еще один пассажир после новогоднего ДТП на Матюшинском тракте

Напомним, в последний день новогодних каникул на участке дороги между Усадами и Песчаными Ковалями водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением. Машина выехала на встречную полосу движения и столкнулась с металлическим отбойником. После удара иномарку отбросило обратно на дороги и закрутило. В этот момент в нее врезался автомобиль Toyota Land Cruiser, который ехал навстречу.