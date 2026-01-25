В Казани скончался еще один пассажир после новогоднего ДТП на Матюшинском тракте

В больнице Казани скончался пассажир легкового автомобиля Volkswagen, который стал участником ДТП, произошедшего на Матюшинском тракте 11 января. Пострадавшему было 19 лет, он находился в коме, сообщает Госавтоинспекция города.
Напомним, в последний день новогодних каникул на участке дороги между Усадами и Песчаными Ковалями водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением. Машина выехала на встречную полосу движения и столкнулась с металлическим отбойником. После удара иномарку отбросило обратно на дороги и закрутило. В этот момент в нее врезался автомобиль Toyota Land Cruiser, который ехал навстречу.
В результате произошедшего один из пассажиров Volkswagen от полученных травм скончался на месте аварии до приезда бригады «скорой помощи». Водитель иномарки и еще трое его пассажиров были госпитализированы. Двое из них находились в тяжелом состоянии. Также в больницу с травмами доставили и пассажирку автомобиля Toyota Land Cruiser.