Ричмонд
-8°
ледяной дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани скончался еще один пассажир после новогоднего ДТП на Матюшинском тракте

Авария произошла 11 января.

Источник: Комсомольская правда

В больнице Казани скончался пассажир легкового автомобиля Volkswagen, который стал участником ДТП, произошедшего на Матюшинском тракте 11 января. Пострадавшему было 19 лет, он находился в коме, сообщает Госавтоинспекция города.

Напомним, в последний день новогодних каникул на участке дороги между Усадами и Песчаными Ковалями водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением. Машина выехала на встречную полосу движения и столкнулась с металлическим отбойником. После удара иномарку отбросило обратно на дороги и закрутило. В этот момент в нее врезался автомобиль Toyota Land Cruiser, который ехал навстречу.

В результате произошедшего один из пассажиров Volkswagen от полученных травм скончался на месте аварии до приезда бригады «скорой помощи». Водитель иномарки и еще трое его пассажиров были госпитализированы. Двое из них находились в тяжелом состоянии. Также в больницу с травмами доставили и пассажирку автомобиля Toyota Land Cruiser.