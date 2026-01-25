Силовики сняли оцепление у больницы № 40 в Сестрорецке

Подозрительная коробка стал причиной перекрытия дороги возле больницы № 40 в Сестрорецке. Скопление силовиков на участке заметили местные жители, поделившиеся фотографиями перекрытия в тематических городских чатах в Telegram. По словам очевидцев, коробка находится в лазурном автобусе, пассажиры сообщили о ней водителю и тот решил остановиться и позвонить в спецслужбы. На место приехали как полицейские, так и саперы, рассказали свидетели «мероприятия». Но все обошлось, проверка закончилась.