Омичка получила 85% ожогов тела при пожаре в «Кузьминках»

25 января в Омске произошел крупный пожар в жилом доме в микрорайоне «Кузьминки» (улица Взлетная). По данным регионального Минздрава, в результате ЧП медицинская помощь потребовалась пяти жителям.
Четверо пострадавших получили ингаляционные травмы — отравление угарным газом и дымом. Один из них после осмотра был отпущен на амбулаторное лечение, трое госпитализированы в отделение острых отравлений. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
Особую тревогу вызывает состояние женщины, получившей ожоги около 85% поверхности тела. Она находится в ожоговой реанимации в крайне тяжелом состоянии. Информацию о состоянии пострадавшей публикует портал Om1.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Обстоятельства пожара устанавливаются.