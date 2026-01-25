Ричмонд
-8°
ледяной дождь
В Воронежской области в ДТП с опрокидыванием пострадал человек

В воронежском райцентре перевернулся ВАЗ.

Источник: ГУ МЧС России по Воронежской области

В половине шестого утра 25 января в городе Павловск Воронежской области произошло ДТП с участием «ВАЗ-2112».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону, происшествие случилось на улице Гагарина районного центра. Водитель за рулем ВАЗа не справился с управлением на скользкой дороге и наехал на препятствие. После этого легковушка опрокинулась. В результате ДТП, по предварительным данным, есть пострадавший.

Спасатели выезжали на место для ДТП сбора информации, отключения АКБ и деблокирования пострадавшего.