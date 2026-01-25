Ричмонд
Мошенники перевели в другое государство 140 тысяч рублей с карты ростовчанина

Житель Ростова не получал банковские смс, и его деньги ушли за границу.

Источник: Комсомольская правда

Более 140 тысяч рублей тайно списали у жителя Ростова-на-Дону и перевели в соседнее государство. Теперь в ситуации разбирается полиция, рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области.

Жертвой оказался 54-летний ростовчанин. Неизвестные получили доступ к банковскому счету мужчины и с декабря переводили средства. Делалось все дистанционно, а о периодических снятиях денег пострадавший долгое время не подозревал из-за отсутствия кодов подтверждения, которые обычно должны приходить на телефон.

— Сейчас правоохранители ищут преступника, а также выясняют детали произошедшего, — сообщили в полиции.

Жителям Дона напоминают: личный кабинет и устройства нужно защищать хорошим, сложным паролем, нужно устанавливать PIN-коды, а также периодически проверять в настройках банковского приложения, к каким платежным системам, сервисам или онлайн-магазинам привязана карта. Также следует ограничить лимиты для рискованных операций.

При получении уведомления о неизвестной финансовой операции или при потере доступа к счету нужно немедленно звонить в банк для блокировки и идти в полицию.

