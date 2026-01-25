Мошенники перевели в другое государство 140 тысяч рублей с карты ростовчанина

Жертвой оказался 54-летний ростовчанин. Неизвестные получили доступ к банковскому счету мужчины и с декабря переводили средства. Делалось все дистанционно, а о периодических снятиях денег пострадавший долгое время не подозревал из-за отсутствия кодов подтверждения, которые обычно должны приходить на телефон.