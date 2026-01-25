Прокуратура требует изъять активы экс-зампреда Краснодарского краевого суда

Часть этих средств — около $2,2 млн — была, как утверждает прокуратура, легализована через строительство торгово-офисного центра на Новороссийской улице в Краснодаре. Застройщиком выступало ООО «Алюминий альянс», которое впоследствии оказалось в процедуре банкротства. В 2021 году Северский районный суд Краснодарского края взыскал с компании $2,2 млн в пользу Бондаренко, обратив взыскание на помещения в строящемся бизнес-центре. В иске отмечается, что для получения приоритета перед другими кредиторами использовались судебные связи.