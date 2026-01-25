Ричмонд
Могилевский бизнесмен обманул государство на цену минской «двушки»

Молодой предприниматель из Могилева не доплатил налоги, соизмеримые с ценой двухкомнатной квартиры в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Оперативники по борьбе с экономическими преступления Могилевской области выявили факт уклонения от уплаты налогов одним из индивидуальных предпринимателей областного центра, сообщает МВД Беларуси.

Было установлено, что 24-летний бизнесмен использовал в розничной торговле незарегистрированное кассовое оборудование и вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения. В результате махинаций предприниматель не доплатил в государственную казну почти 210 тысяч рублей, что соизмеримо со стоимостью двухкомнатной квартиры в Минске.

Возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в крупном размере.

Кстати, площадка недвижимости назвала средние цены на квартиры в Минске в начале 2026: однокомнатная — $60−80 тысяч, двухкомнатная — от $70 000, трехкомнатная — от $90 тысяч.

