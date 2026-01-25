В Мурманской области ввели режим ЧС на фоне массовых отключений света

Он пояснил, что, несмотря на круглосуточную работу, специалистам «Россетей» пока не удалось восстановить линии электроснабжения. Ситуация осложняется непогодой и крайне сложным рельефом местности, в том числе крутыми подъемами, рассказал глава региона.
Введение режима ЧС не изменит повседневную жизнь местных жителей, но властям оно нужно, чтобы привлекать дополнительную технику и материалы через частные компании, добавил губернатор.
Вечером 23 января в Мурманской области обрушились пять опор для ЛЭП, частично обесточены оказались Мурманск и Североморск. Причиной аварии назвали «образование гололеда и изморози». В регионе ввели режим повышенной готовности. Чибис накануне уточнил, что восстановление электроснабжения займет еще не менее суток. В Мурманске и Североморске открыли пункты обогрева, где можно зарядить телефоны, получить кипяток и разогреть пищу.