В Мурманской области ввели режим ЧС на фоне массовых отключений света

Вечером 23 января в Мурманской области обрушились пять опор для ЛЭП, частично обесточены оказались Мурманск и Североморск. Причиной аварии назвали «образование гололеда и изморози». В регионе ввели режим повышенной готовности. Чибис накануне уточнил, что восстановление электроснабжения займет еще не менее суток. В Мурманске и Североморске открыли пункты обогрева, где можно зарядить телефоны, получить кипяток и разогреть пищу.