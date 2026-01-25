Ричмонд
-8°
ледяной дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Мурманской области ввели режим ЧС на фоне массовых отключений света

В Мурманской области ввели режим чрезвычайной ситуации на фоне массовых перебоев с энергоснабжением, сообщил в телеграм-канале губернатор Андрей Чибис.

Все новости РБК
Источник: РБК

Он пояснил, что, несмотря на круглосуточную работу, специалистам «Россетей» пока не удалось восстановить линии электроснабжения. Ситуация осложняется непогодой и крайне сложным рельефом местности, в том числе крутыми подъемами, рассказал глава региона.

Введение режима ЧС не изменит повседневную жизнь местных жителей, но властям оно нужно, чтобы привлекать дополнительную технику и материалы через частные компании, добавил губернатор.

Вечером 23 января в Мурманской области обрушились пять опор для ЛЭП, частично обесточены оказались Мурманск и Североморск. Причиной аварии назвали «образование гололеда и изморози». В регионе ввели режим повышенной готовности. Чибис накануне уточнил, что восстановление электроснабжения займет еще не менее суток. В Мурманске и Североморске открыли пункты обогрева, где можно зарядить телефоны, получить кипяток и разогреть пищу.