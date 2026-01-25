Ричмонд
-8°
ледяной дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Копейске вор залез в дом покойника

Злоумышленник вынес всю бытовую технику и электронику.

Источник: Аргументы и факты

В Копейске местный житель украл электроинструменты, бытовую технику и цифровые гаджеты из дома своего скончавшегося соседа. Похищенные вещи были найдены и изъяты, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

В полицию Копейска обратился с заявлением о пропаже имущества 51-летний житель Еткульского района. Он рассказал о краже вещей общей стоимостью около 75 тысяч рублей из частного дома, принадлежавшего его умершему брату. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские тщательно осмотрели место преступления и обнаружили следы, оставленные злоумышленником. Собрав и проанализировав все улики и информацию, полученную в ходе оперативных мероприятий, сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и определили его вероятное местонахождение. Вскоре он был задержан и доставлен в местный отдел полиции для дальнейшего расследования.

Как оказалось, подозреваемым является ранее привлекавшийся к ответственности 42-летний житель города. Полицейские установили, что мотивом преступления была корысть. Сейчас украденное имущество изъято и будет возвращено законному владельцу после проведения всех необходимых следственных действий.

Следственным отделом ОМВД России по городу Копейску возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.