В Копейске вор залез в дом покойника

В полицию Копейска обратился с заявлением о пропаже имущества 51-летний житель Еткульского района. Он рассказал о краже вещей общей стоимостью около 75 тысяч рублей из частного дома, принадлежавшего его умершему брату. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские тщательно осмотрели место преступления и обнаружили следы, оставленные злоумышленником. Собрав и проанализировав все улики и информацию, полученную в ходе оперативных мероприятий, сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и определили его вероятное местонахождение. Вскоре он был задержан и доставлен в местный отдел полиции для дальнейшего расследования.