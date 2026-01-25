В Копейске вор залез в дом покойника

В Копейске местный житель украл электроинструменты, бытовую технику и цифровые гаджеты из дома своего скончавшегося соседа. Похищенные вещи были найдены и изъяты, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
В полицию Копейска обратился с заявлением о пропаже имущества 51-летний житель Еткульского района. Он рассказал о краже вещей общей стоимостью около 75 тысяч рублей из частного дома, принадлежавшего его умершему брату. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские тщательно осмотрели место преступления и обнаружили следы, оставленные злоумышленником. Собрав и проанализировав все улики и информацию, полученную в ходе оперативных мероприятий, сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и определили его вероятное местонахождение. Вскоре он был задержан и доставлен в местный отдел полиции для дальнейшего расследования.
Как оказалось, подозреваемым является ранее привлекавшийся к ответственности 42-летний житель города. Полицейские установили, что мотивом преступления была корысть. Сейчас украденное имущество изъято и будет возвращено законному владельцу после проведения всех необходимых следственных действий.
Следственным отделом ОМВД России по городу Копейску возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.