Челябинка похитила у государства 500 тыс. рублей, заявив о рождении двух детей

«Также установлена ее причастность еще к одному эпизоду. По аналогичной схеме из федерального бюджета ею незаконно было получено свыше 250 тыс. рублей, предназначенных для поддержки семей с детьми. В настоящее время расследование продолжается. Фигурантке избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», — уточнили в пресс-службе.