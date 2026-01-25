Ричмонд
-8°
ледяной дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинка похитила у государства 500 тыс. рублей, заявив о рождении двух детей

Жительницу Челябинска похитила у государства свыше 500 тыс. рублей, заявив о рождении двух детей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: dostup1.ru

«Полицейскими выявлен дополнительный факт хищения 48-летней женщиной денег, выделенных в рамках нацпроекта “Демография”», — сообщили в региональном Главке МВД.

Известно, что она предоставила в отдел ЗАГС фальшивые документы о рождении ребенка вне медицинского учреждения. В дальнейшем обратилась в компетентные органы для оформления ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием малыша. Таким образом ей удалось похитить 250 тыс. рублей.

Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 УК РФ.

«Также установлена ее причастность еще к одному эпизоду. По аналогичной схеме из федерального бюджета ею незаконно было получено свыше 250 тыс. рублей, предназначенных для поддержки семей с детьми. В настоящее время расследование продолжается. Фигурантке избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», — уточнили в пресс-службе.

Противоправную деятельность злоумышленницы пресекли оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела полиции «Тракторозаводский».