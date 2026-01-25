Ричмонд
Калининградец лишился свободы и денег за проданную машину

Сначала мужчина попался пьяным за рулем, а потом погорел на махинациях с запрещенными веществами.

Источник: Комсомольская правда

В июне 2024 года 26-летний водитель из Калининграда уже во второй раз был остановлен полицейскими нетрезвым на приморской трассе. Но, как в дальнейшем выяснилось, на уголовное дело он наработал не только в силу любви к пьяным покатушкам.

— В апреле 2025 года данный гражданин пытался осуществить незаконный сбыт «соли» массой 36,8 г путем оборудования тайников-закладок, — сообщили в Зеленоградской районной прокуратуре.

По совокупности подсудимый получил 5 лет и 7 месяцев колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года и 10 месяцев.

Последнее, впрочем, осужденного поначалу не очень огорчило, ведь свою машину он к тому моменту все равно успел продать. Но государство свое все-таки взяло.

— У мужчины конфискована стоимость реализованного транспортного средства в размере 630,5 тысячи рублей, — добавили в прокуратуре.