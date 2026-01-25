Ричмонд
Власти Сочи рассказали о ликвидации последствий сошедших оползней

В Сочи борются с последствиями оползней.

Источник: пресс-служба администрации Сочи

По информации пресс-службы администрации города, продолжается работа по ликвидации последствий подвижек грунта в трех районах.

В Хостинском районе в СНТ «Корчагинец» ведется расчистка дороги после повторного оползня. Коммуникации не повреждены, водо- и энергоснабжение жителей осуществляется в полном объеме. Угрозы жилым домам нет.

В Адлерском районе из-за подвижек грунта возле многоквартирного дома по ул. Петрозаводской введен режим повышенной готовности.

Кроме того, ночью на трассе к населенным пунктам Солох-Аул и Третья Рота на проезжую часть сошел сель. На месте работали дорожники, которые при помощи спецтехники вывезли около 30 кубометров грунта. К утру проезд был обеспечен.