Власти Сочи рассказали о ликвидации последствий сошедших оползней

По информации пресс-службы администрации города, продолжается работа по ликвидации последствий подвижек грунта в трех районах.
В Хостинском районе в СНТ «Корчагинец» ведется расчистка дороги после повторного оползня. Коммуникации не повреждены, водо- и энергоснабжение жителей осуществляется в полном объеме. Угрозы жилым домам нет.
В Адлерском районе из-за подвижек грунта возле многоквартирного дома по ул. Петрозаводской введен режим повышенной готовности.
Кроме того, ночью на трассе к населенным пунктам Солох-Аул и Третья Рота на проезжую часть сошел сель. На месте работали дорожники, которые при помощи спецтехники вывезли около 30 кубометров грунта. К утру проезд был обеспечен.