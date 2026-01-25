Обманутый красноярец перевел мошенникам деньги своей матери

Обманутый красноярец перевел мошенникам крупную сумму, он стал жертвой нечестных брокеров. Подробности рассказали в полиции города. Еще в декабре 2025 года 32-летний горожанин решил пополнить свой кошелек за счет пассивного дохода. Он нашел в интернете брокерскую платформу и приобрел акции различных компаний.
Однако молодой человек проигнорировал отзывы в интернете, не читал их. Хотя многие писали о мошеннических схемах.
В январе на счетах красноярца скопилось 260 тысяч рублей. Он собрался их вывести, но менеджер платформы предложил подключить сервис «второй руки». Потерпевший передал ему реквизиты банковской карты своей матери, на счете которой находилось 89 тысяч рублей. Деньги со счета списались, телефоны брокеров стали недоступными.
Мужчина написал заявление в полицию.