Обманутый красноярец перевел мошенникам деньги своей матери

В январе на счетах красноярца скопилось 260 тысяч рублей. Он собрался их вывести, но менеджер платформы предложил подключить сервис «второй руки». Потерпевший передал ему реквизиты банковской карты своей матери, на счете которой находилось 89 тысяч рублей. Деньги со счета списались, телефоны брокеров стали недоступными.