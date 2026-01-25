Ричмонд
В Молдове два спасателя предстанут перед судом: Супружеская пара замерзла насмерть в автомобиле, застрявшем в глубоком снегу, — люди просили о помощи, которая не была оказана

Обвиняемым вменяют статью 149 ч. (2) УК РМ — «лишение жизни по неосторожности двух и более лиц».

Источник: Комсомольская правда

В Молдове перед судом предстанут два сотрудника Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) по делу о трагедии в селе Кошкалия Каушанского района. Речь идет о гибели супружеской пары, которая в ноябре 2023 года замерзла в автомобиле, застрявшем в глубоком снегу.

Как подтвердила представитель Генеральной прокуратуры Виолина Морару, следствие считает, что бездействие сотрудников экстренных служб напрямую повлияли на исход трагедии.

Уголовное дело было передано в суд еще в октябре 2025 года. Обвиняемым вменяют статью 149 ч. (2) УК РМ — «лишение жизни по неосторожности двух и более лиц», которая предусматривает наказание от 2 до 6 лет лишения свободы.

Первое судебное заседание, назначенное на 13 ноября 2025 года, не состоялось по ходатайству защиты. Следующее слушание запланировано на 26 января.

Первый обвиняемый — оператор ГИЧС — подозревается в том, что фактически «закрыл» экстренный вызов, не направив спасателей на место происшествия.

Следствие утверждает, что в 16:41 он распорядился удалить карточку вызова, связанную с автомобилем супругов, застрявших в снегу, и перенес обращение в другую карточку, открытую ранее. Та касалась множества автомобилей, застрявших в соседнем районе.

В результате сигнал о помощи перестал рассматриваться как отдельный экстренный случай и был включен в общий массив обращений без присвоения высокого приоритета. По версии прокуроров, если бы вызов изначально был классифицирован как срочный, людей можно было бы спасти.

Напомним, что два человека погибли в автомобиле, застрявшем в снежном сугробе. Их тела обнаружили на въезде в село Кошкалия Каушанского района. Полицию оповестил владелец другого автомобиля, застрявшего утром в снегу.

Сестра погибшего утверждала, что лично вызывала родственнику службу экстренного реагирования. Еще в восемь вечера диспетчер обещал женщине, что спасатели выехали.

Крайним в трагедии в Кошкалии назначен глава службы 112. Его увольнения на заседании правительства потребовал премьер-министр Молдовы Дорин Речан, добавив, что служба не справилась с передачей информации о чрезвычайной ситуации, приведшей к смерти двух человек.

Вывод МВД был таким: «Люди сами виноваты в том, что погибли».

Трагедия произошла в ноябре 2023 года.

