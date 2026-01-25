В Поволжье задержали подозреваемого в расчленении после конфликта в бане

«Следственным отделом по городу Отрадному следственного управления СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 76-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В настоящее время подозреваемый задержан», — сообщила собеседница агентства.
По данным следователей, 24 января фигурант и его 70-летний знакомый распивали спиртные напитки в бане в Кинель-Черкасском районе, где жил подозреваемый. В какой-то момент они поссорились и подрались, фигурант ударил своего знакомого. В результате пострадавший скончался на месте от полученных повреждений. После этого предполагаемый злоумышленник расчленил тело убитого и выкинул в выгребную яму.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного. По уголовному делу проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств совершенного преступления.